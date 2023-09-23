Джеймс Харден по-прежнему надеется, что его обменяют в «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» перестали вести с «Филадельфией» переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, Харден по-прежнему надеется, что переговоры возобновятся и его отправят в калифорнийскую команду.

Харден в конце июня взял опцию на 35,6 млн долларов и сразу запросил обмен из «Сиксерс». Ожидается, что если этого не произойдет, он все равно приедет на предсезонные сборы.

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5 комментариев

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armageddon123456
Надежда - мой компас земной...
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Максим Макеев
карданный вал в интересном положении
если будет играть то получит летом контракт от условных сас пеликанс а если не будет играть то не получит вообще ничего путного 🙃
в любимые сердцем клипперс он уйдет только при нормальном предложении а пока им не пахнет
в филе он думаю летом 24 не останется в любом случае
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fhneh
Может в итоге Харден в Майами поедет?
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AEZAKMI228
Через час новость: Демиан Лиллард по-прежнему надеется, что его обменяют в «Хит»
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Van
Интересно, он уже добавил себя в Клипперс в 2К и сколько титулов взял? Наверное, травмы отключил
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