« » перестали вести с «Филадельфией» переговоры по обмену разыгрывающего .

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, Харден по-прежнему надеется, что переговоры возобновятся и его отправят в калифорнийскую команду.

Харден в конце июня взял опцию на 35,6 млн долларов и сразу запросил обмен из «Сиксерс». Ожидается, что если этого не произойдет, он все равно приедет на предсезонные сборы.

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