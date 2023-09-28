«Майами», «Филадельфия», «Бостон» и другие команды претендуют на Дрю Холидэя

Теги Бостон Чикаго Клипперс Лейкерс Майами Филадельфия НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Шесть команд НБА проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дрю Холидэю, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон.

«Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго» были названы журналисту источником, однако отмечается, что это не окончательный список претендентов за защитника.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.

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21 комментарий

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Kirill HG
Бостон, давай действуй! Стивенс, жми на кнопки!
Надо восполнить потерю Смарта в защите.
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andrushapumba
Дорогой Бостон, пожалуйста, отдавай пакет вокруг Брогдона!
Хотя там портленду пики нужны, здесь селтикс нечем похвастать (
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Михаил Евдокимов
Было бы забавно увидеть его в ГСВ, воины могут отдать Пола , чтоб уравновесить контракты. И накинуть сверху пиков, которые есть у ГСВ.
По ощущениям портленду будет интересен именно истекающий контракт и пики за Джру. А для ГСВ это вообще мана небесная была бы.
Ну это так мнение мысли вслух, на сколько это реально или нет вообще хз.
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Лотерейный Пик
Ответ andrushapumba
Дорогой Бостон, пожалуйста, отдавай пакет вокруг Брогдона! Хотя там портленду пики нужны, здесь селтикс нечем похвастать (
Сложновато будет зп выравнивать при обмене. К Брогдону надо будет добавлять либо Таймлорда, либо Хорфорда. И то, и то звучит не очень хорошо.
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Cubs-V
Ответ Михаил Евдокимов
Было бы забавно увидеть его в ГСВ, воины могут отдать Пола , чтоб уравновесить контракты. И накинуть сверху пиков, которые есть у ГСВ. По ощущениям портленду будет интересен именно истекающий контракт и пики за Джру. А для ГСВ это вообще мана небесная была бы. Ну это так мнение мысли вслух, на сколько это реально или нет вообще хз.
У ГСВ, только один пик. 28 года.
Портленд, будет на большее надеяться. Нежели 38-39 летний СП3 и один пик.
Да и ГСВ когда защитили свой пик 30 в топ 20, явно не рассчитывают отдавать 28 просто голым, имея костяк из возрастных игроков.
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rembrandao
В Бостон было бы идеально.
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Nightyork97
Там больше 6 команд, ESPN говорит, что в офис чуть ли не всю ночь предложения по нему поступали. Даже ГСВ полез за ним, никто не ожидал такой лот на рынке.
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Михаил Евдокимов
Ответ Cubs-V
У ГСВ, только один пик. 28 года. Портленд, будет на большее надеяться. Нежели 38-39 летний СП3 и один пик. Да и ГСВ когда защитили свой пик 30 в топ 20, явно не рассчитывают отдавать 28 просто голым, имея костяк из возрастных игроков.
Если так , то да. Пол+Куминга+1 пик это не выглядит лучшим предложением для портленда, но выглядело это интересно в моей голове)
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Cubs-V
Ответ j-rich
У Чикаго есть неплохие активы в лице Уильямса и Уайта + пик 27 или 28 года могут накинуть. Филадельфии, Бостону или Клипперс просто нечего отдать. С Притчардами и Коффи могут лесом идти,
27 и 28 не могут. Только 30.
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Cubs-V
Ответ Михаил Евдокимов
Если так , то да. Пол+Куминга+1 пик это не выглядит лучшим предложением для портленда, но выглядело это интересно в моей голове)
Ну возможно. Хотя для меня, здоровый Пол, выглядит более интересно в ГСВ на пару лет, чем Холидей.
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Михаил Евдокимов
Ответ Михаил Евдокимов
Было бы забавно увидеть его в ГСВ, воины могут отдать Пола , чтоб уравновесить контракты. И накинуть сверху пиков, которые есть у ГСВ. По ощущениям портленду будет интересен именно истекающий контракт и пики за Джру. А для ГСВ это вообще мана небесная была бы. Ну это так мнение мысли вслух, на сколько это реально или нет вообще хз.
Плюс задобрить сверху Муди или Кумингой. А то чтот оказалось, что у Пол контракт на 6 млн меньше. Но это такое, неприятно для ГСВ, но все равно плюсово
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milan_22
Ответ andrushapumba
ну конечно не зачем, максимум только как довесок. это я как то эмоций проявил( из молодых Пейтон Притчард мб
Мне кажется трехсторонний вариант вполне возможен, для Бостона Жру идеальный вариант
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andrushapumba
Ответ малюта скуратов
уважаемый, Дэнни Эйндж уже второй год как не в Бостоне)
но дух, дух то!
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andrushapumba
Ответ Лотерейный Пик
Сложновато будет зп выравнивать при обмене. К Брогдону надо будет добавлять либо Таймлорда, либо Хорфорда. И то, и то звучит не очень хорошо.
ага, все понимаю((
они вроде Эйтона заполучили, им большие не очень нужны
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andrushapumba
Ответ Daishi
А зачем им Брогдон? Они разгружают задок под молодежь, а он снова забьет им слот.
ну конечно не зачем, максимум только как довесок.
это я как то эмоций проявил(
из молодых Пейтон Притчард мб
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малюта скуратов
Ответ andrushapumba
Дорогой Бостон, пожалуйста, отдавай пакет вокруг Брогдона! Хотя там портленду пики нужны, здесь селтикс нечем похвастать (
уважаемый, Дэнни Эйндж уже второй год как не в Бостоне)
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Daishi
Ответ andrushapumba
Дорогой Бостон, пожалуйста, отдавай пакет вокруг Брогдона! Хотя там портленду пики нужны, здесь селтикс нечем похвастать (
А зачем им Брогдон? Они разгружают задок под молодежь, а он снова забьет им слот.
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armageddon123456
Самое смешное - приплели и ЛАЛ, которым отдавать вообще нечего. Однако ж указали
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j-rich
У Чикаго есть неплохие активы в лице Уильямса и Уайта + пик 27 или 28 года могут накинуть. Филадельфии, Бостону или Клипперс просто нечего отдать. С Притчардами и Коффи могут лесом идти,
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