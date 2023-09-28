«Майами», «Филадельфия», «Бостон» и другие команды претендуют на Дрю Холидэя
Шесть команд НБА проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дрю Холидэю, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон.
«Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Филадельфия», «Клипперс» и «Чикаго» были названы журналисту источником, однако отмечается, что это не окончательный список претендентов за защитника.
У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.
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Надо восполнить потерю Смарта в защите.
Хотя там портленду пики нужны, здесь селтикс нечем похвастать (
По ощущениям портленду будет интересен именно истекающий контракт и пики за Джру. А для ГСВ это вообще мана небесная была бы.
Ну это так мнение мысли вслух, на сколько это реально или нет вообще хз.
Портленд, будет на большее надеяться. Нежели 38-39 летний СП3 и один пик.
Да и ГСВ когда защитили свой пик 30 в топ 20, явно не рассчитывают отдавать 28 просто голым, имея костяк из возрастных игроков.
они вроде Эйтона заполучили, им большие не очень нужны
это я как то эмоций проявил(
из молодых Пейтон Притчард мб