«Майами», «Филадельфия», «Бостон» и другие команды претендуют на Дрю Холидэя

Шесть команд проявляют интерес к разыгрывающему «Портленда» Дрю Холидэю, сообщает журналист Miami Herald Бэрри Джексон.

« », « », « », « », «Клипперс» и «Чикаго» были названы журналисту источником, однако отмечается, что это не окончательный список претендентов за защитника.

У Холидэя остался гарантированный год по контракту (36,8 млн) с опцией на 39,4 млн долларов в сезоне-2024/25.

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