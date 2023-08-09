Паскаль Сиакам и «Рэпторс» не обсуждали продление контракта

« » и форвард не обсуждали продление контракта по существу, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

На данный момент «Рэпторс» могут предложить Сиакаму продление соглашения на 4 года и 192 миллиона долларов.

Согласно источникам, Сиакам никогда не запрашивал обмен в другую команду.

Главный претендентом на Сиакама считается «Атланта». «Рэпторс» отклонили предложение «Хоукс», включающее Де’Андре Хантера, Эй Джей Гриффина и драфт-активы.

Сиакам в минувшем сезоне набирал 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи в среднем за матч. Контракт форварда истекает после сезона-2023/24, за который он заработает 37,9 миллиона долларов.

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