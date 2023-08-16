Максимальная сумма контракта Паскаля Сиакама следующим летом составит до 307,23 млн долларов

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

Форвард «Торонто» Паскаль Сиакам следующим летом получит право на 5-летний контракт на 307,23 миллиона долларов, если попадет в символическую сборную НБА по итогам сезона-2023/24, сообщает The Athletic.

В действующем контракте 29-летнего форварда остался один год, за который он заработает 38,9 миллиона.

В прошлом сезоне Сиакам не был включен ни в одну из символических сборных лиги. Форвард набирал за «Рэпторс» 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить

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8 комментариев

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ShowTime.
с каждым днем контракт брауна кажется все более и более нормальным)
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кандид
Ответ ShowTime.
с каждым днем контракт брауна кажется все более и более нормальным)
Роман Сприкут в специальном материале хорошо объяснил почему контракт Брауна связан не столько с Брауном сколько с ростом доходов лиги. Через пару лет, когда новые соглашения будут заключать Тейтум, Яннис, Джамал Мюррей, контракты уровня контракта Брауна "потеряются" на этом фоне.
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Ed Monix
А когда-то Мэджик Джонсон гордился зарплатой в 500 штук зелени в год.
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mr.snooker
Если заплатят значит заслужил. Буду рад за паренька.
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6LACK
Ответ fhneh
160 на 4 максимум
307,23 на 5 лет это максимум. В чем проблема прочитать новость перед тем как писать…
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6yrora_arz
Ответ Ed Monix
А когда-то Мэджик Джонсон гордился зарплатой в 500 штук зелени в год.
а сейчас вемба 50/4 имеет не сыграв не единого матча в нба
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