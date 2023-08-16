Максимальная сумма контракта Паскаля Сиакама следующим летом составит до 307,23 млн долларов

Форвард « » следующим летом получит право на 5-летний контракт на 307,23 миллиона долларов, если попадет в символическую сборную НБА по итогам сезона-2023/24, сообщает The Athletic.

В действующем контракте 29-летнего форварда остался один год, за который он заработает 38,9 миллиона.

В прошлом сезоне Сиакам не был включен ни в одну из символических сборных лиги. Форвард набирал за «Рэпторс» 24,3 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить