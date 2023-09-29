Известный комментатор и эксперт оценил потенциал «Милуоки» после приобретения клубом звездного .

«Стартовая пятерка « » стала сильнее: Лиллард, Бизли, Миддлтон, Адетокумбо и Лопес. Огневая мощь стала выше, вариативность в позиционном нападении тоже увеличилась. Ротация осталась на прежнем уровне.

Потеря Холидэя может сказаться на плотности защиты, но не сильно. Думаю, что «Милуоки» остается одним из главных претендентов на титул», – написал Гомельский.

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