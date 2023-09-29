Владимир Гомельский: «Милуоки» остается одним из главных претендентов на титул»

Теги Милуоки НБА Владимир Гомельский Дрю Холидэй Дэмиан Лиллард Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил потенциал «Милуоки» после приобретения клубом звездного Дэмиана Лилларда.

«Стартовая пятерка «Милуоки» стала сильнее: Лиллард, Бизли, Миддлтон, Адетокумбо и Лопес. Огневая мощь стала выше, вариативность в позиционном нападении тоже увеличилась. Ротация осталась на прежнем уровне.

Потеря Холидэя может сказаться на плотности защиты, но не сильно. Думаю, что «Милуоки» остается одним из главных претендентов на титул», – написал Гомельский.

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3 комментария

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xQcoW
Если вместо чирлидеров нормальных ролевых взяли бы, то был бы вообще тотальный гарант на чемпионство
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Jedef
Ответ xQcoW
Если вместо чирлидеров нормальных ролевых взяли бы, то был бы вообще тотальный гарант на чемпионство
как-то вы неоправданно принижаете заслуги чирлидеров и чирлидерш
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