Владимир Гомельский: «Милуоки» остается одним из главных претендентов на титул»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил потенциал «Милуоки» после приобретения клубом звездного Дэмиана Лилларда.
«Стартовая пятерка «Милуоки» стала сильнее: Лиллард, Бизли, Миддлтон, Адетокумбо и Лопес. Огневая мощь стала выше, вариативность в позиционном нападении тоже увеличилась. Ротация осталась на прежнем уровне.
Потеря Холидэя может сказаться на плотности защиты, но не сильно. Думаю, что «Милуоки» остается одним из главных претендентов на титул», – написал Гомельский.
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