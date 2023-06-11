Андрей Кириленко о нападении на Шведа: «Расстраивает, что в центре прекрасного города такое может происходить. Что с этим делать – больше к правоохранительным органам»

Теги ЦСКА Алексей Швед РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о состоянии лидера ЦСКА Алексея Шведа.

Несколько человек напали на Шведа 1 мая около одного из московских ресторанов. Спортсмен получил черепно‑мозговую травму, ведется расследование.

– Как отреагировали на то, что на Алексея Шведа напали после проигранной игры?

– Отреагировать хорошо на это невозможно. Конечно, это ужасная ситуация. Расстраивает, что в центре прекрасного города такое может происходить. Но такое может произойти везде: в Москве, Нью‑Йорке, Лондоне, Пекине. Вопрос, что с этим делать – больше к правоохранительным органам. Поймать и наказать не является нашей задачей.

– Как Алексей чувствует себя сейчас?

– Не настолько плотно общаюсь, чтобы знать все на 100%, но из того, что я знаю – уже лучше. Нет осложнений, которые влияли бы на карьеру, но опять же, травма головы – это очень опасно. Конечно, я бы хотел, чтобы все было хорошо и никаких последствий от этой ужасной травмы не осталось, – сказал Кириленко «Матч ТВ».

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4 комментария

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За Валенсию с 1999
То же самое и в Париже, Лондоне, Берлине и т.д., те же дикари, только арабского и африканского происхождения
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За Валенсию с 1999
Понапускали дикарей - теперь терпите. Москва, как и любой другой крупный город - по сути в оккупации уже давно
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Bello Jiafra
скотство, слов нет...
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