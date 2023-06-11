Андрей Кириленко о нападении на Шведа: «Расстраивает, что в центре прекрасного города такое может происходить. Что с этим делать – больше к правоохранительным органам»

Президент Российской федерации баскетбола рассказал о состоянии лидера ЦСКА Алексея Шведа.

Несколько человек напали на Шведа 1 мая около одного из московских ресторанов. Спортсмен получил черепно‑мозговую травму, ведется расследование.

– Как отреагировали на то, что на Алексея Шведа напали после проигранной игры?

– Отреагировать хорошо на это невозможно. Конечно, это ужасная ситуация. Расстраивает, что в центре прекрасного города такое может происходить. Но такое может произойти везде: в Москве, Нью‑Йорке, Лондоне, Пекине. Вопрос, что с этим делать – больше к правоохранительным органам. Поймать и наказать не является нашей задачей.

– Как Алексей чувствует себя сейчас?

– Не настолько плотно общаюсь, чтобы знать все на 100%, но из того, что я знаю – уже лучше. Нет осложнений, которые влияли бы на карьеру, но опять же, травма головы – это очень опасно. Конечно, я бы хотел, чтобы все было хорошо и никаких последствий от этой ужасной травмы не осталось, – сказал Кириленко «Матч ТВ».

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим