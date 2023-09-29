Ласси Туови вошел в тренерский штаб Луки Банки в «Виртусе»

« » недавно со скандалом расстался с главным тренером Серджо Скариоло после его нелестных слов о действиях руководства в межсезонье.

Команду возглавил главный тренер сборной Латвии Лука Банки, с которым прибалты заняли 5-ю строчку на чемпионате мира-2023.

Как информирует официальный сайт клуба из Болоньи, главный тренер национальной команды Финляндии Ласси Туови вошел в тренерский штаб Банки в качестве ассистента.

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