Александр Церковный: «Усилили состав. Теперь наша задача, чтобы команда стала сильнее»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Александр Церковный Баскетбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что состав команды стал сильнее в это межсезонье.

— Довольны проведенной трансферной кампанией?

— Да. Все было традиционно, обычная предсезонная работа. Можно сказать, что нам было проще, чем в прошлом сезоне. Игроки и их семьи понимали, что у нас достойный чемпионат, хоть мы и не участвуем в еврокубках.

— В конце прошлого сезона вы говорили, что результат недопустим. В этом сезоне команда готова исправить ситуацию?

— Я говорил, что мы вернемся сильнее. Надеюсь, так и будет. Пока мы усилили состав. Теперь наша задача, чтобы команда стала сильнее. Состав и команда — это немного разные вещи. Нам нужно провести определенную работу, чтобы к решающим играм быть в оптимальной форме. Думаю, у нас все получится.

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