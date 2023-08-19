Андрей Зубков: «За межсезонье успел сделать все – полечиться, отдохнуть с семьей и потренироваться»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Андрей Зубков Баскетбол

Капитан «Зенита» Андрей Зубков рассказал о том, как прошло его межсезонье.

«У нас было почти три месяца, я успел сделать все – и полечиться, и отдохнуть с семьей, и потренироваться, и снова отдохнуть. Все прошло просто отлично, сделал все дела и провел много времени с семьей. С кем-то из ребят я виделся в Москве, мы пересекались, а вот по болельщикам я очень соскучился, по тренировкам, по нашему залу, по играм. С нетерпением жду начала сезона.

Летом поддерживал форму, потому что я знаю, что у нас все начинается очень резко и активно. Поэтому нужно приезжать, уже будучи готовым к нагрузкам. У меня был баскетбол, тренажерка, баскетбол, тренажерка», – рассказал Зубков.

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