Андрей Зубков: «С момента ухода из «Локо» прошло много времени. Для меня это еще один матч»

Форвард « » поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», в составе которого он начинал карьеру.

«Особый для меня матч? Возможно, где-то в глубине души… Но, как говорится, уже много воды утекло с того момента, как я ушел. Поэтому я уже отношусь к этой игре просто как к очередному матчу. Готовлюсь к этой игре как к любой другой, настраиваемся исключительно на победу и сделаем все для этого», – заявил Зубков.

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