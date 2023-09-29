Сергей Карасев о задаче «Зенита» в новом сезоне: «Чемпионство. Других задач нет»
Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о том, что команда ставит перед собой максимальные задачи в новом сезоне Лиги ВТБ.
– Я уже говорил, что в этом году в команду пришли достойные ребята, профессионалы. Практически все – игроки Евролиги. Сила нашей команды в том, что все могут забить. Сопернику сложно концентрироваться на ком‑то одном. Против таких команд всегда непросто играть. Вне площадки у нас тоже отличная атмосфера. Это дает дополнительный бонус клубу.
– Какие задачи у клуба на сезон?
– Чемпионство. Других задач нет. «Зенит» – клуб с самыми высокими амбициями. Как минимум выход в финал, а дальше хотелось бы взять чемпионство, конечно.
– Как оцените предсезонные турниры?
– Это были позитивные моменты для игроков и клуба. Нам тренер сегодня сказал, что два трофея выиграно, но мы не только за этим собирались. Сейчас все сила и вся концентрация на Единой лиге ВТБ.
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