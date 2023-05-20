Сергей Карасев об игре с травмой в серии за 3-е место: «Очень хотелось помочь парням»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Сергей Карасев Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев признался, что сам попросил главного тренера команды Хавьера Паскуаля выпустить его на два матча бронзовой серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, несмотря на травму.

Карасев принял участие в четвертом и пятом матчах серии (1-4), набрав в общей сложности 10 очков.

«Смотрел матчи, в которых не мог принять участие, и очень хотелось помочь парням. Понимал, что повреждение неприятное, но решил, что хуже все равно уже не будет. Поэтому вышел и старался помочь через не могу.

Тренеру сказал: «Выпустите меня хотя бы на десять минут, чтобы поддерживать ротацию. Ведь не у меня одного за сезон накопились болячки». В общем, не мог оставаться в стороне, сидеть и просто смотреть за всем происходящим. Перед самим собой в первую очередь было неудобно», - сказал Карасев

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