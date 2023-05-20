Сергей Карасев об игре с травмой в серии за 3-е место: «Очень хотелось помочь парням»

Форвард « » признался, что сам попросил главного тренера команды Хавьера Паскуаля выпустить его на два матча бронзовой серии лиги ВТБ с , несмотря на травму.

Карасев принял участие в четвертом и пятом матчах серии (1-4), набрав в общей сложности 10 очков.

«Смотрел матчи, в которых не мог принять участие, и очень хотелось помочь парням. Понимал, что повреждение неприятное, но решил, что хуже все равно уже не будет. Поэтому вышел и старался помочь через не могу.

Тренеру сказал: «Выпустите меня хотя бы на десять минут, чтобы поддерживать ротацию. Ведь не у меня одного за сезон накопились болячки». В общем, не мог оставаться в стороне, сидеть и просто смотреть за всем происходящим. Перед самим собой в первую очередь было неудобно», - сказал Карасев

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил