Сергей Карасев об игре с травмой в серии за 3-е место: «Очень хотелось помочь парням»
Форвард «Зенита» Сергей Карасев признался, что сам попросил главного тренера команды Хавьера Паскуаля выпустить его на два матча бронзовой серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, несмотря на травму.
Карасев принял участие в четвертом и пятом матчах серии (1-4), набрав в общей сложности 10 очков.
«Смотрел матчи, в которых не мог принять участие, и очень хотелось помочь парням. Понимал, что повреждение неприятное, но решил, что хуже все равно уже не будет. Поэтому вышел и старался помочь через не могу.
Тренеру сказал: «Выпустите меня хотя бы на десять минут, чтобы поддерживать ротацию. Ведь не у меня одного за сезон накопились болячки». В общем, не мог оставаться в стороне, сидеть и просто смотреть за всем происходящим. Перед самим собой в первую очередь было неудобно», - сказал Карасев
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