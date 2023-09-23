«Юта», « », « » и « » хотели бы выменять защитника «Майами» .

Об этом информирует обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Если «Портленд» все же будет вести дела с « », то «Джаз», а также «Буллс», «Хорнетс» и «Нетс» будут заинтересованы в том, чтобы выменять Тайлера Херро из «Хит», – сообщил Фишер.

Перечисленные клубы готовы стать третьей стороной в большом обмене Дэмиана Лилларда из «Портленда» в «Майами».

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