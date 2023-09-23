«Юта», «Чикаго», «Шарлотт» и «Бруклин» проявляют интерес к Тайлеру Хирро

Теги возможные переходы Шарлотт Чикаго Майами Бруклин Портленд НБА Юта Тайлер Хирро Баскетбол

«Юта», «Чикаго», «Шарлотт» и «Бруклин» хотели бы выменять защитника «Майами» Тайлера Хирро.

Об этом информирует обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Если «Портленд» все же будет вести дела с «Майами», то «Джаз», а также «Буллс», «Хорнетс» и «Нетс» будут заинтересованы в том, чтобы выменять Тайлера Херро из «Хит», – сообщил Фишер.

Перечисленные клубы готовы стать третьей стороной в большом обмене Дэмиана Лилларда из «Портленда» в «Майами».

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

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3 комментария

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Райли Карри
Я не удивлюсь если старый лис Пэт всех обманет и найдет вариант лучше Лилларда.
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Ryan T.
Ответ Райли Карри
Я не удивлюсь если старый лис Пэт всех обманет и найдет вариант лучше Лилларда.
Да, какой?))
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lexakarabut
Ответ Ryan T.
Да, какой?))
щас в трейд машине нафантазируют и пришлют "инсайды"
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