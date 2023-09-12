Кэмерон Пэйн интересен клубам, которые претендуют на титул (Эдриан Воджнаровски)

Теги возможные переходы Сан-Антонио Кэмерон Пэйн Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Сан-Антонио» отчислит разыгрывающего Кэмерона Пэйна (28 лет, 185 см).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, у Пэйна не будет проблем с поиском нового места работы.

«Если Пэйн покинет рынок отказов после расторжения контракта, то претендующие на титул команды попытаются заполучить его, особенно с учетом продуктивной игры в плей-офф за «Финикс» в прошлом сезоне», – информирует журналист.

Пэйн провел четыре сезона за «Санз». В 48 матчах прошедшей регулярки плеймейкер набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

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2 комментария

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bear7904
За минималку вообще огонь. И тебе скоринг, и плеймекинг и денсинг.
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aleksandre
Наверное в Филадельфию…
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