Кэмерон Пэйн интересен клубам, которые претендуют на титул (Эдриан Воджнаровски)

« » отчислит разыгрывающего (28 лет, 185 см).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, у Пэйна не будет проблем с поиском нового места работы.

«Если Пэйн покинет рынок отказов после расторжения контракта, то претендующие на титул команды попытаются заполучить его, особенно с учетом продуктивной игры в плей-офф за «Финикс» в прошлом сезоне», – информирует журналист.

Пэйн провел четыре сезона за «Санз». В 48 матчах прошедшей регулярки плеймейкер набирал в среднем 10,3 очка и 4,5 передачи при 41,5% с игры и 36,8% из-за дуги.

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