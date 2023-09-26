Душко Иванович: «Финал четырех» Евролиги? Сейчас основная цель «Црвены Звезды» – выиграть первый матч сезона»

Главный тренер « » оценил готовность обновленной команды к новому сезону.

«Предсезонная подготовка оказалась неполноценной, потому что несколько наших ребят играли на чемпионате мира, но мы все же провели и завершили этот процесс. Мы смогли хорошо подготовиться физически и настроить систему – в защите и нападении. Новые игроки показали в товарищеских матчах, что они обладают теми качествами, которые мы ожидали увидеть. Теперь им надо вписаться в состав, но это вопрос времени. Всем этим игрокам, а их много, требуется время, чтобы найти свое место и понять роль, но я вполне доволен тем, что нам удалось сделать к этому моменту.

Мы подписали хороших игроков, но набор из хороших игроков не означает, что у вас хорошая команда. Нам нужно работать, чтобы выстроить ее. У нас десять новых игроков, можно сказать, что это совершенно новая команда. Несколько ребят были в составе в прошлом году, но в любом случае нам сейчас нужно время. Хотя его у нас больше нет и тут ничего не изменишь. Сейчас мы должны настраиваться на старт сезона», – заявил тренер.

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«Финал четырех» ? Я работаю в большом клубе, цели здесь соответствующие. Мы будем двигаться вперед от матча к матчу, а потом уже будет видно, как далеко мы способны зайти. Основная цель сейчас – выиграть первый матч, потом посмотрим, как все сложится», – рассказал Иванович.

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