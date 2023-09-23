Неманя Недович: «В этом сезоне у «Црвены Звезды» лучшая команда в клубной истории»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Милош Теодосич Неманя Недович Баскетбол

Защитник «Црвены Звезды» Неманя Недович высоко оценил потенциал команды, которая значительно укрепилась в межсезонье.

«Црвена Звезда» совершила несколько значительных приобретений, пополнив свои ряды такими игроками, как Милош Теодосич, Яго дос Сантос, Шабазз Напьер, Адам Ханга, Рокас Гидрайтис, Деян Давидовац, Неманя Бьелица, Марко Симонович, Джоэл Боломбой и Майк Тоби.

«В этом году у нас лучшая команда в истории «Црвены Звезды».

Все это красноречиво говорит о наших амбициях в Европе, не говоря уже про внутренние соревнования», – заявил Недович

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