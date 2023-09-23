Неманя Недович: «В этом сезоне у «Црвены Звезды» лучшая команда в клубной истории»

Защитник «Црвены Звезды» высоко оценил потенциал команды, которая значительно укрепилась в межсезонье.

« » совершила несколько значительных приобретений, пополнив свои ряды такими игроками, как , Яго дос Сантос, Шабазз Напьер, Адам Ханга, Рокас Гидрайтис, Деян Давидовац, Неманя Бьелица, Марко Симонович, Джоэл Боломбой и Майк Тоби.

«В этом году у нас лучшая команда в истории «Црвены Звезды».

Все это красноречиво говорит о наших амбициях в Европе, не говоря уже про внутренние соревнования», – заявил Недович

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