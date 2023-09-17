«Партизан» обвиняет Лигу Сербии в нежелании уделять внимание договорным матчам и другим проблемам. Руководство турнира обвинило клуб в корыстных целях: «Кульминация лицемерия и ложной заботы»

Баскетбольная лига Сербии в преддверии нового сезона организовала семинар на Стара-Планине с целью улучшения проведения соревнований и сохранения целостности турнира.

По окончании мероприятия «Партизан» обвинил БЛС, что лига не обращает внимания на масштабную проблему договорных матчей.

«На заседании не прозвучало ни упоминания о договорных матчах в чемпионате Сербии, по поводу которых ФИБА проводит масштабное расследование и возбудила дела против большого количества игроков, ни упоминания об ответственности руководства лиги за то, что оно не предотвратило такой позор лиги, ни упоминания об изменениях в системе соревнований в преддверии предстоящего сезона.

Члены совета почему-то считают, что все в этой лиге идеально и ничего менять не надо, и что ни они, ни общественность Сербии не должны быть более подробно проинформированы об установленных фактах договорных матчей. Мы и раньше знали, и сейчас это подтвердилось, что подавляющее большинство представителей такие вещи совершенно не волнуют.

Выйдет ли « » из лиги – это исключительно их решение, к которому мы не имеем никакого отношения. Для того чтобы БЛС могла быть национальной лигой в достойной баскетбольной стране, она должна вернуться под эгиду Федерации баскетбола Сербии», – говорится в заявлении клуба.

Лига отвергла все обвинения.

«Если бы представитель « » не уехал, он мог бы услышать много интересного о том, как мы боремся за сохранение целостности лиги и баскетбола как игры, о подозрениях в договорных матчах, а также о многочисленных лицах, среди которых есть официальные представители некоторых «известных» клубов, которые уже много лет известны своим участием в букмекерской деятельности.

Случайно ли, что после невиданного в мире инцидента («Партизан» два сезона подряд снимался с участия в чемпионате Сербии – Sports.ru) Федерация баскетбола Сербии не приняла и упорно избегает наложения на клуб санкций, соответствующих (и предусмотренных) за подобное нарушение?

Наконец, мы рассматриваем заявление «Партизана» как кульминацию лицемерия, неискренней и ложной заботы о благополучии сербского клубного баскетбола, после всего того, что они продемонстрировали своими действиями в двух предыдущих сезонах. Но и как доказательство того, что желание вернуть лигу под эгиду ФБС неискренне и связано лишь с узкими клубными интересами, что мы наблюдали на протяжении многих лет в прошлом», – отметили в Лиге Сербии.