«Бостон» по-прежнему пытается обменять Малкольма Брогдона

Теги Бостон НБА Малкольм Брогдон Баскетбол

«Бостон» по-прежнему пытается обменять Малкольма Брогдона, считает обозреватель команды Адам Кофманн.

«Я слышал некоторые разговоры, что они все еще пытаются обменять Брогдона.

Малкольм, возможно, не так активно упоминается в переговорах «Селтикс», но я считаю, что он абсолютно точно находится в списке претендентов на смену команды», – сказал журналист в эфире подкаста Celtics Beat.

Ранее сообщалось, Брогдону не понравилось, что руководство команды из Массачусетса пыталось обменять его этим летом.

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2 комментария

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DABL
Бронгдону не понравилось, что его хотят обменять летом.
Бостон: обменяем его осенью. Вдруг понравится.
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Tim Timson
он играл с травмой до последнего. теперь этого Бостону ждать не стоит)
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