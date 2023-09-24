«Бостон» по-прежнему пытается обменять Малкольма Брогдона

« » по-прежнему пытается обменять , считает обозреватель команды Адам Кофманн.

«Я слышал некоторые разговоры, что они все еще пытаются обменять Брогдона.

Малкольм, возможно, не так активно упоминается в переговорах «Селтикс», но я считаю, что он абсолютно точно находится в списке претендентов на смену команды», – сказал журналист в эфире подкаста Celtics Beat.

Ранее сообщалось, Брогдону не понравилось, что руководство команды из Массачусетса пыталось обменять его этим летом.

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