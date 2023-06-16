Майкл Мэлоун во время парада: «Никола Йокич играет на статистику, так? За него не хотели голосовать»

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун во время чемпионского парада вспомнил о критиках лидера команды Николы Йокича, которого обвиняли в набивании статистики.

«Вы же знаете, Никола Йокич играет на статистику, так? Вы же знаете, за него не хотели голосовать и дать ему третий MVP подряд.

Этот парень рядом со мной – выдающийся игрок. Но мне также хотелось, чтобы вы знали, что он, его жена, дочь, браться и семья – все они важная часть Денвера», – заявил Мэлоун.

В этом году серб привел «Наггетс» к первому титулу в истории и стал MVP решающей серии.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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