Канал HBO закрыл сериал о «Лейкерс» после двух сезонов

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА телевидение Джерри Уэст Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Канал HBO решил закрыть сериал о «Лейкерс» 80-х «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс» после выхода двух сезонов.

Сериал дебютировал в марте 2022 года, но был закрыт всего через 1,5 года. Он вдохновлен книгой Джеффа Перлмана «Шоутайм»: Мэджик, Карим, Райли и династия «Лейкерс» 1980-х».

В шоу показаны события знаменитой эпохи в истории клуба – «Шоутайм» 1980-х годов. В нем представлены легендарные игроки «озерников», среди них Джерри Уэст, Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар. Сериал был продлен на второй сезон всего через месяц после своего дебюта.

Подход создателей сериала вызывал вопросы у зрителей. В первом сезоне баскетбольный матч впервые показали лишь в пятом эпизоде, а во втором использовался новый подход: четыре года в истории клуба описываются за один сезон.

Бывшие игроки «Лейкерс» выражали недовольство сериалом. Адвокат Джерри Уэста заявил о том, что в шоу прославленный игрок НБА несправедливо изображен как неконтролируемая и зависимая от алкоголя фигура.

Абдул-Джаббар назвал сериал «неинтересным» и выразил мнение, что авторам не удалось осуществить замысел и передать историю «Лейкерс» тех лет.

Перлман месяц назад выразил обеспокоенность по поводу выходатретьего сезона из-за продолжающихся забастовок в Голливуде, которые мешают продвижению сериала.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

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7 комментариев

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Tyler Durden
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+8
0
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Mr.BadGuy
Ответ Tyler Durden
Жалко не узнаем, чем закончилось
Спойлерну, в конце Мэджик и Карим должны были поженится
+6
-1
+5
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osipovdmitry
Смотрел первый сезон. Это отвратительно.
+3
-3
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Gauche
Жаль. Много чего, конечно, переврано, зато смотрится живенько. Как сериал Предложение, к примеру.
0
0
0
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Сергей Григорьев
Ответ Tyler Durden
Жалко не узнаем, чем закончилось
😂😂😂😂🤣
+1
-1
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everyday4768
Ответ ingmar
Сериал на шесть из десяти.Лучшее о Лейкерс это док Фукуа Legacy: The True Story of the LA Lakers 2022
Это разные жанры. К тому же Легаси это заказуха от самих Лэйкерс.
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