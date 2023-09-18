Канал HBO решил закрыть сериал о «Лейкерс» 80-х «Время побеждать: Расцвет династии «Лейкерс» после выхода двух сезонов.

Сериал дебютировал в марте 2022 года, но был закрыт всего через 1,5 года. Он вдохновлен книгой Джеффа Перлмана «Шоутайм»: Мэджик, Карим, Райли и династия «Лейкерс» 1980-х».

В шоу показаны события знаменитой эпохи в истории клуба – «Шоутайм» 1980-х годов. В нем представлены легендарные игроки «озерников», среди них Джерри Уэст, и . Сериал был продлен на второй сезон всего через месяц после своего дебюта.

Подход создателей сериала вызывал вопросы у зрителей. В первом сезоне баскетбольный матч впервые показали лишь в пятом эпизоде, а во втором использовался новый подход: четыре года в истории клуба описываются за один сезон.

Бывшие игроки «Лейкерс» выражали недовольство сериалом. Адвокат заявил о том, что в шоу прославленный игрок НБА несправедливо изображен как неконтролируемая и зависимая от алкоголя фигура.

Абдул-Джаббар назвал сериал «неинтересным» и выразил мнение, что авторам не удалось осуществить замысел и передать историю «Лейкерс» тех лет.

Перлман месяц назад выразил обеспокоенность по поводу выходатретьего сезона из-за продолжающихся забастовок в Голливуде, которые мешают продвижению сериала.

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х