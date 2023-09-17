Карим Абдул-Джаббар изменил мнение по лучшему разыгрывающему: «Не могу поставить никого выше Мэджика. Вместе мы пять раз стали чемпионами мира»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Оскар Робертсон Баскетбол

19-кратный участник Матча всех звезд и 6-кратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар внес ясность после своего последнего заявления о лучшем разыгрывающим в истории баскетбола. Тогда он таковым назвал Оскара Робертсона.

«На этой неделе меня спросили, кто является лучшим разыгрывающим в НБА, – очень сложный вопрос. Упомянули Стефа Карри, который в настоящее время является лучшим шутером в НБА и очень ценным игроком. Также упоминали Мэджика Джонсона.

Я выбрал Оскара Робертсона, но, прежде всего, я должен был сказать, что Мэджик действительно получает приоритет, потому что я играл с ним, мы вместе пять раз стали чемпионами мира (Легендарный центровой так назвал пять совместных чемпионств в НБА – Sports.ru), и он лучший партнер по команде в моей карьере.

Поэтому я не могу поставить перед ним никого другого. Но я должен отдать должное Оскару за то, что он был универсальным игроком и примером для многих. Мне практически невозможно определить, кто из них лучший. Но я могу сказать, почему – это успех, которым я наслаждался в Мэджиком», – сказал Абдул-Джаббар.

Вероятно, легенда «Лейкерс» отсылает к завирусившимся в сети спорам, могут ли чемпионы НБА считать себя чемпионами мира. Первым мнение, что игроки НБА неправы, высказал американский спринтер Ноа Лайлс.

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6 комментариев

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kondratiy
Деду обьяснили всё за ЛаЛ-яльность. Так что пришлось быстро переобуваться :)
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Артур Артур
Карим Абдул-Джаббар - многократный чемпион мира по версии НБА
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trof
Мэджик впереди всех
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NikolayOss
Меня попросили назвать лучшего разыгрывающего, и я назвал Оскара. Но вы же понимаете, что Мэджик всегда имеет приоритет и он разыгрывающий ещё лучше 🤦‍♂️
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