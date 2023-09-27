Стефен Карри во время посещения Дубая потренировался в песчаных дюнах
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри вместе с женой Айешей посетил Дубай во время отпуска.
В Дубае 2-кратный MVP НБА не только отдохнул, но и потренировался в песчаных дюнах.
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