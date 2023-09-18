Димитрис Итудис: «Обязательства перед «Фенербахче» не позволяют мне в полном объеме тренировать сборную Греции в преддверии Олимпиады-2024»

на своей странице в соцсети выступил с обращением после того, как покинул пост главного тренера сборной Греции.

«В марте 2022 года, после приглашения и оказанной мне президентом федерации г-ном Лиолиосом чести, я вступил в должность тренера сборной Греции. Должность, которую я всегда считал честью для себя и обязанностью. Все это время я отдавал все силы для успеха нашей национальной команды. Несмотря на трудности, с которыми сталкивалась наша сборная, я считаю, что мы боролись изо всех сил, представляя нашу страну с уважением, самоотдачей и самопожертвованием.

После недавнего чемпионата мира сборной удалось квалифицироваться на Олимпийский отборочный турнир, чтобы попасть на Олимпиаду. Этот турнир пройдет всего через несколько недель после окончания сезона команд Евролиги, выступающих в своих чемпионатах.

С первого момента, как я возглавил нашу сборную, я думал о том, что она должна объединиться. Это команда всех греков, и мы обязаны ставить ее выше своей личной воли и своих личных интересов. В данном случае моя личная воля – возглавлять сборную на предстоящем олимпийском отборочном турнире.

Однако мои обязательства перед клубом, которые заканчиваются всего за несколько недель до начала квалификаций, не позволяют мне быть доступным в том объеме, которого, по моему мнению, требует подготовка к столь важному турниру. Поэтому, посоветовавшись с президентом федерации г-ном Лиолиосом, мы решили, что я буду рядом с федерацией и нашей сборной только на некоммерческой основе, давая советы и высказывая свое мнение, когда и если оно потребуется», – написал Итудис.

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