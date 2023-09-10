Две пары Nike KD16 в новой расцветке, в которых Кевин Дюрэнт играл в плей-офф против «Денвера», поступили в продажу
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт представил свою линейку кроссовок KD16 в двух новых цветовых решениях, которые компания Nike назвала «Pathways».
Вступающий в свой 16-й сезон в лиге Дюрэнт уже презентовал обе пары в серии против «Денвера» в плей-офф.
Кроссовки поступили в продажу 8 сентября по цене в 150 долларов.
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