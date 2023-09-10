Две пары Nike KD16 в новой расцветке, в которых Кевин Дюрэнт играл в плей-офф против «Денвера», поступили в продажу

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт фото кроссовки Nike Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт представил свою линейку кроссовок KD16 в двух новых цветовых решениях, которые компания Nike назвала «Pathways».

Вступающий в свой 16-й сезон в лиге Дюрэнт уже презентовал обе пары в серии против «Денвера» в плей-офф.

Кроссовки поступили в продажу 8 сентября по цене в 150 долларов.

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1 комментарий

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Igbin
"Настоящий стиль поражения", слоган рекламной кампании этих кроссовок.
+3
0
+3
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