Две пары Nike KD16 в новой расцветке, в которых Кевин Дюрэнт играл в плей-офф против «Денвера», поступили в продажу

Форвард « » представил свою линейку кроссовок KD16 в двух новых цветовых решениях, которые компания назвала «Pathways».

Вступающий в свой 16-й сезон в лиге Дюрэнт уже презентовал обе пары в серии против «Денвера» в плей-офф.

Кроссовки поступили в продажу 8 сентября по цене в 150 долларов.

Главные транжиры межсезонья уничтожили команду, строившуюся 2 года. Зачем?

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