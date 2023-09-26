Суперкубок по баскетболу 3х3 с участием команд из семи стран пройдет в пермском театре

В Перми 19 октября состоится второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3.

Турнир с участием лучших команд по баскетболу 3х3 из семи стран (России, Сербии, Китая, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана) пройдет в пермском «Театре-Театре».

Помимо чемпионского титула будет разыгрываться призовой фонд в 3 миллиона рублей.

В турнире примут участие признанные звезды 3х3, в том числе призеры Олимпиады в Токио и других международных турниров. В восьмерку команд-участниц Суперкубка ЕКЛ 3х3 в этом году вошли: Бионорд, INANOMO (обе – Россия), Krupanj (Сербия), Team Milano (Италия), Sao Paulo DC (Бразилия), Anta (Казахстан), сборная Пекина и сборная Республики Беларусь.

Сначала пройдут матчи предварительного раунда (две группы по четыре команды), а затем полуфиналы и финал. Перед финальной игрой состоится данк-контест.

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