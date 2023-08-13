Генеральный менеджер женской сборной по баскетболу 3×3: «Успешное выступление на Играх стран СНГ станет фундаментом будущих побед»

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3×3 Игорь Кочарян в интервью «Матч ТВ» заявил, что успех россиянок в Играх стран СНГ станет фундаментом будущих побед команды.

— Думаю, прошедшие соревнования стали очень хорошим опытом для команды. Поскольку девчонки в составе были совсем молодые. В сегодняшней ситуации, когда отсутствуют международные старты, любой международный опыт очень полезен со всех точек зрения: со спортивной, с эмоциональной… У нас играли баскетболистки до 20 лет. Здесь на турнире ограничение по возрасту. Мы в прошлом сезоне собирали их на сборы, знакомили и приучали к баскетболу 3×3. И очень здорово, что в этом году появилась возможность и собрать спортсменок, и потренировать, и провести качественную подготовку, венцом которой стал этот турнир.

В общем, девчонки в условиях борьбы смогли проверить свои навыки. Все‑таки у нас интересный симбиоз в команде: два человека, которые играют 3×3, и два из баскетбола 5×5. В боевых условиях сейчас их проверили. Мы выиграли в напряженном финале, команда получила позитивный заряд. Думаю, что это успешное выступление станет фундаментом будущих побед.

— Есть ли еще надежда на то, что наш баскетбол 3×3 в следующем году будет представлен на Олимпиаде?

— Сложно комментировать, насколько есть эти шансы. Мы делаем свою работу, проводим тренировочные сборы, в том числе готовим молодежь, чтобы, когда будет возможность вернуться на международную арену, мы уже были к этому готовы. А как уж получится, время покажет.

— Молодые игроки из этой команды не затерялись бы на Олимпиаде?

— Трудно так сказать. Потому что путь достаточно короткий: соревнований немного. Чтобы все‑таки претендовать на то, чтобы играть в олимпийской команде, подготовка должна быть более длинной, а погружение в специфику игры 3×3 — более глубоким. Но, то, что у этих баскетболисток будет шанс попасть в олимпийскую сборную в будущем, это точно. Они талантливые, с большим желанием играть. Но, чтобы достойно выглядеть, нужно еще много работать.

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