«Рэпторс» «крайне заинтересованы» в приобретении Дэмиана Лилларда. Они уверены, что предложат «Портленду» больше, чем «Майами» (Sportsnet)
«Рэпторс» «крайне заинтересованы» в приобретении разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, сообщает журналист Майкл Грэйндж из канадского Sportsnet.
Грэйндж, ссылаясь на источник в команде, также отмечает, что «прогресс в переговорах имеется»: «Конечно, не до конца и, скорее всего, даже не на полпути к заключению сделки, но движение есть».
Журналист добавляет, что фронт-офис «Торонто» «испытывает уверенность», что им удастся сделать предложение лучше, чем дает «Майами», своими драфт-пиками и «игроками, которых не зовут «Скотти Барнс».
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Предложить могут больше в плане игроков.
Вопрос. Зачем Торонто нужен Лиллард? Восток очень плотный. Танкуещая команда, только одна.
Залететь в топ 6 это крайне сложная задача для Рэпторс, даже с Дэймом. С учетом, что отдадут, кого-то ключевого.
Я опять того мнения, что это информационное давление.
Но без Барнса в пакете вообще нет шансов на обмен.
Йович и Хайкес ещё ничего не показали на уровне НБА, у них такая же ценность как у Дика - все трое после драфта, как машина выехавшая из салона, сразу потеряли 30-40% в своей цене относительно того, сколько стоили пики, под которыми они были выбраны - весьма средние активы
Ануноби, его многие захотят.
Вопрос в том. Нахрена это все за Дейма.
Бредом пахнет все это. Как и все слухи.
Да и потом, если бы не тот шальной бросок на от..сь, то хз как бы сложилось. И травмы ГСВ в финале.
Все идеально для Торонто получилось.
Так это не работает.
Йовича и Хакеса драфтовал Майами, а не Портленд, ценны они для Майами, а не для Портленда, если бы Портленд обладал теми пиками, под которыми были выбраны эти игроки, вообще не факт, что он выбрал бы именно их
или можно любого незадрафтованного на драфте 2023 тяжика/центра считать более интересным игроком для Портленда, чем Грейди Дик?
ну и не думаю, что Портленду в случае обмена Лилларда нужно будет цепляться за Саймонса, кажется, лучше будет по максимальной цене продавать и строиться вокруг Хендерсона и Шарпа, по возможности года через два разгрузить платёжку и подписать под них подходящих звёздных СА
Так что пики Рэпторс более ценные.