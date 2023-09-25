«Рэпторс» «крайне заинтересованы» в приобретении Дэмиана Лилларда. Они уверены, что предложат «Портленду» больше, чем «Майами» (Sportsnet)

Теги Майами Портленд Торонто НБА Дэмиан Лиллард Скотти Барнс Баскетбол

«Рэпторс» «крайне заинтересованы» в приобретении разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, сообщает журналист Майкл Грэйндж из канадского Sportsnet.

Грэйндж, ссылаясь на источник в команде, также отмечает, что «прогресс в переговорах имеется»: «Конечно, не до конца и, скорее всего, даже не на полпути к заключению сделки, но движение есть».

Журналист добавляет, что фронт-офис «Торонто» «испытывает уверенность», что им удастся сделать предложение лучше, чем дает «Майами», своими драфт-пиками и «игроками, которых не зовут «Скотти Барнс».

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27 комментариев

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copti_san
Ответ ShowTime.
Ну очевидно, что Блэйзерс устроит предложение вокруг Барнса. Тут вопрос в другом. Выменяв Дэйма, Рэпторс смогут повторить сезон с Каваем? Ситуации похожие, но, кажется, дальше второго раунда не светит ничего. Но без Барнса в пакете вообще нет шансов на обмен.
Написали в тексте, что Барнс неприкасаем, но даже без Барнса у Торонто всяко больше интересных активов есть
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Cubs-V
У Торонто те же пики, что и у Майами. 28 и 30.
Предложить могут больше в плане игроков.
Вопрос. Зачем Торонто нужен Лиллард? Восток очень плотный. Танкуещая команда, только одна.
Залететь в топ 6 это крайне сложная задача для Рэпторс, даже с Дэймом. С учетом, что отдадут, кого-то ключевого.
Я опять того мнения, что это информационное давление.
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ShowTime.
Ну очевидно, что Блэйзерс устроит предложение вокруг Барнса. Тут вопрос в другом. Выменяв Дэйма, Рэпторс смогут повторить сезон с Каваем? Ситуации похожие, но, кажется, дальше второго раунда не светит ничего.
Но без Барнса в пакете вообще нет шансов на обмен.
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petia.subbotin
Ответ ShowTime.
Ну очевидно, что Блэйзерс устроит предложение вокруг Барнса. Тут вопрос в другом. Выменяв Дэйма, Рэпторс смогут повторить сезон с Каваем? Ситуации похожие, но, кажется, дальше второго раунда не светит ничего. Но без Барнса в пакете вообще нет шансов на обмен.
Без кавая торонто выигрывал конференцию, плюс удачно совпало что леброн как раз ушел на запад. Сейчас же торонто тима уровня плейин
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mephist13
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
У Торонто кроме Барнса нет буквально ничего, интересного Портленду.
и это всё равно больше, чем есть у Майами - чьи "активы" не только неинтересны, а просто имеют отрицательную цену
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mephist13
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Нет, потому что у Майами есть как минимум Йович и Хакес, каждый из которых интереснее Дика для ПТБ, плюс Хирро, который ценнее и Ануноби и Сиакама хотя бы тем, что не на однолетнем истекающем контракте. Плюс потенциальные пики Торонто выглядят даже хуже Майамских.
за истекающего Ануноби 4 пика первого раунда полгода назад предлагали, сомневаюсь, что за Хирро на таком большом и жирном контракте больше 1 пика можно выручить

Йович и Хайкес ещё ничего не показали на уровне НБА, у них такая же ценность как у Дика - все трое после драфта, как машина выехавшая из салона, сразу потеряли 30-40% в своей цене относительно того, сколько стоили пики, под которыми они были выбраны - весьма средние активы
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Cubs-V
Ответ copti_san
Не удивлюсь, если Дэйм отменит запрос на обмен такими темпами, вот ржака будет
Портленд уйдет в перестройку. У них к этому есть еще пара активов. Дэйм им не нужен совсем.
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ copti_san
Написали в тексте, что Барнс неприкасаем, но даже без Барнса у Торонто всяко больше интересных активов есть
У Торонто кроме Барнса нет буквально ничего, интересного Портленду.
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Cubs-V
Ответ ShowTime.
Ну очевидно, что Блэйзерс устроит предложение вокруг Барнса. Тут вопрос в другом. Выменяв Дэйма, Рэпторс смогут повторить сезон с Каваем? Ситуации похожие, но, кажется, дальше второго раунда не светит ничего. Но без Барнса в пакете вообще нет шансов на обмен.
Вообще не похожая. Команда из зоны ПИ и первая на Востоке.
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Cubs-V
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
У Торонто кроме Барнса нет буквально ничего, интересного Портленду.
Ну почему... Сиакам. Его можно будет слить в дедлайне.
Ануноби, его многие захотят.
Вопрос в том. Нахрена это все за Дейма.
Бредом пахнет все это. Как и все слухи.
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Cubs-V
Ответ leon01
Лиллард не Кавай,если они расчитывают на типа *можем повторить*
Ситуации разные были
Да и потом, если бы не тот шальной бросок на от..сь, то хз как бы сложилось. И травмы ГСВ в финале.
Все идеально для Торонто получилось.
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Jerry Rodrogha
Ответ copti_san
Не удивлюсь, если Дэйм отменит запрос на обмен такими темпами, вот ржака будет
Тогда Портленду даже легче его махнуть будет
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ Cubs-V
У них есть Грант и Нуркич. Это первые активы. Саймонс уже вторичен.
Саймонс ценнее и Гранта и Нуркича вместе взятых, у тех цена - хорошо, если бесплатно заберут с их контрактами.
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ Cubs-V
Что значит пересмотреть? Это была сделка за которую заплатили. Так это не работает.
Это именно так и работает. Договорятся с ОКС и изменят защиту, Оклахома получит за это один или несколько пиков второго раунда (ну или даже просто кэш).
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Cubs-V
Ответ mephist13
так и за Хирро не топ-3 пик будут давать, а скорее всего лотери-протектед или типа того Йовича и Хакеса драфтовал Майами, а не Портленд, ценны они для Майами, а не для Портленда, если бы Портленд обладал теми пиками, под которыми были выбраны эти игроки, вообще не факт, что он выбрал бы именно их или можно любого незадрафтованного на драфте 2023 тяжика/центра считать более интересным игроком для Портленда, чем Грейди Дик? ну и не думаю, что Портленду в случае обмена Лилларда нужно будет цепляться за Саймонса, кажется, лучше будет по максимальной цене продавать и строиться вокруг Хендерсона и Шарпа, по возможности года через два разгрузить платёжку и подписать под них подходящих звёздных СА
У них есть Грант и Нуркич. Это первые активы. Саймонс уже вторичен.
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Cubs-V
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
У Майами есть вариант договориться с Оклахомой и пересмотреть защиту пика, который они отдали в Тандер (это по сути не имеет значения для ОКС, так что вполне реализуемо). Тогда могут отдать три.
Что значит пересмотреть? Это была сделка за которую заплатили.
Так это не работает.
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mephist13
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Четыре пика за Ануноби давал Мемфис, у которого после обмена был бы состав Морант-Бэйн-Ануноби-Джексон-Адамс. Там все четыре пика были бы в диапазоне 25-30, скорее всего. Толку от таких четырёх. Йович и Хакес ценнее Дика для Портленда просто уже тем, что они бигмены, а не защитники. При Саймонсе, Хендерсоне и Шарпе ещё один молодой талантливый гард просто не нужен.
так и за Хирро не топ-3 пик будут давать, а скорее всего лотери-протектед или типа того

Йовича и Хакеса драфтовал Майами, а не Портленд, ценны они для Майами, а не для Портленда, если бы Портленд обладал теми пиками, под которыми были выбраны эти игроки, вообще не факт, что он выбрал бы именно их

или можно любого незадрафтованного на драфте 2023 тяжика/центра считать более интересным игроком для Портленда, чем Грейди Дик?

ну и не думаю, что Портленду в случае обмена Лилларда нужно будет цепляться за Саймонса, кажется, лучше будет по максимальной цене продавать и строиться вокруг Хендерсона и Шарпа, по возможности года через два разгрузить платёжку и подписать под них подходящих звёздных СА
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ Cubs-V
У Майами и Торонто одни пики 28 и 30.
У Майами есть вариант договориться с Оклахомой и пересмотреть защиту пика, который они отдали в Тандер (это по сути не имеет значения для ОКС, так что вполне реализуемо). Тогда могут отдать три.
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Cubs-V
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
А зачем команда без своих пиков уйдёт в перестройку? Будут барахтаться в болоте, но сливать не будут. Пики Майами ценнее тем, что их а) больше. б)минимум один их них может прийтись аккурат на момент, когда Лиллард и Батлер уже сдадут, но ещё будут занимать кучу места в платёжке.
У Майами и Торонто одни пики 28 и 30.
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Cubs-V
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Четыре пика за Ануноби давал Мемфис, у которого после обмена был бы состав Морант-Бэйн-Ануноби-Джексон-Адамс. Там все четыре пика были бы в диапазоне 25-30, скорее всего. Толку от таких четырёх. Йович и Хакес ценнее Дика для Портленда просто уже тем, что они бигмены, а не защитники. При Саймонсе, Хендерсоне и Шарпе ещё один молодой талантливый гард просто не нужен.
Не было у Мемфиса 4 пика. Предлагали 3. Но в защите 100%
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Cubs-V
Ответ mephist13
за истекающего Ануноби 4 пика первого раунда полгода назад предлагали, сомневаюсь, что за Хирро на таком большом и жирном контракте больше 1 пика можно выручить Йович и Хайкес ещё ничего не показали на уровне НБА, у них такая же ценность как у Дика - все трое после драфта, как машина выехавшая из салона, сразу потеряли 30-40% в своей цене относительно того, сколько стоили пики, под которыми они были выбраны - весьма средние активы
Ну не 4, а три. Но это на уровне слухов. Индиана отдаст пики 26-28 и 30 за Ануноби?
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Cubs-V
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Нет, потому что у Майами есть как минимум Йович и Хакес, каждый из которых интереснее Дика для ПТБ, плюс Хирро, который ценнее и Ануноби и Сиакама хотя бы тем, что не на однолетнем истекающем контракте. Плюс потенциальные пики Торонто выглядят даже хуже Майамских.
Майами все же приятный рынок. И то, что они пойдут в танкование шансы малы. А вот Торонто вполне.
Так что пики Рэпторс более ценные.
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leon01
Лиллард не Кавай,если они расчитывают на типа *можем повторить*
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