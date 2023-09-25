«Рэпторс» «крайне заинтересованы» в приобретении разыгрывающего « » , сообщает журналист Майкл Грэйндж из канадского Sportsnet.

Грэйндж, ссылаясь на источник в команде, также отмечает, что «прогресс в переговорах имеется»: «Конечно, не до конца и, скорее всего, даже не на полпути к заключению сделки, но движение есть».

Журналист добавляет, что фронт-офис « » «испытывает уверенность», что им удастся сделать предложение лучше, чем дает « », своими драфт-пиками и «игроками, которых не зовут « ».

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