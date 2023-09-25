«Портленд» обменяет Дэмиана Лилларда на этой неделе (Марк Джей Спирс)

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс заявил, что обмен Дэмиана Лилларда состоится на этой неделе.

Спирс в эфире NBA Today поделился мнением нескольких генеральных менеджеров команд НБА: они считают, что к медиа-дню, который состоится в следующий понедельник, Лиллард уже будет в другой команде.

«Портленд» до сих пор официально не объявил сроки тренировочного лагеря и, как следствие, медиа-дня. Однако большинство команд определило 2 октября как день, когда баскетболисты официально пообщаются с прессой.

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3 комментария

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evgenbalukov
Бритни Спирс?
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ID89
В Майами. На тот же самый дырявый пакет
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Askar Latyshev
Ответ evgenbalukov
Бритни Спирс?
https://gifer.com/ru/7ZDN
0
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