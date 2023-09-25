«Портленд» обменяет Дэмиана Лилларда на этой неделе (Марк Джей Спирс)

Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс заявил, что обмен состоится на этой неделе.

Спирс в эфире NBA Today поделился мнением нескольких генеральных менеджеров команд : они считают, что к медиа-дню, который состоится в следующий понедельник, Лиллард уже будет в другой команде.

« » до сих пор официально не объявил сроки тренировочного лагеря и, как следствие, медиа-дня. Однако большинство команд определило 2 октября как день, когда баскетболисты официально пообщаются с прессой.

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