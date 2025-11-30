Деандре Эйтон об Остине Ривзе: «Когда загорается голубой огонь, просто не подходите к нему»

Деандре Эйтон рассказал о голубом огне, который исходит от Остина Ривза.

Центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон красочно описал игру одноклубника Остина Ривза .

«Мы с Остином вместе разыгрываем пик-н-роллы, я его изучил. В нем есть этот огонь, который переходит от красного к голубому. И я такой: «Начинаю понимать, когда ты хочешь, чтобы я поднялся и ставил заслоны». В эти моменты я вижу красный огонь. Красный огонь означает, что мне надо делать обычные вещи. Но есть еще голубой огонь, и он жарче красного.

Когда загорается голубой огонь, просто не подходите к нему, дайте ему делать свое дело. Человек решает сам. Остин берет на себя сложные броски, когда это надо, и попадает. Когда надо, он выбивает полтинник.

Эти его агрессивные проходы. Вот он продирается под кольцо и отправляет мяч в цель. Мы бежим назад и я кричу ему: «Ну ты мужик». Типа, ты исполняешь крутые вещи. Мы все должны отдать ему должное. Я наблюдаю это с тех пор, как пришел в команду», – рассказал Эйтон.