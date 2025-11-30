Леброн Джеймс может пропустить матч с «Пеликанс»
Звездный форвард Леброн Джеймс попал в список травмированных «Лейкерс» на воскресный матч с «Пеликанс».
40-летнего баскетболиста беспокоит левая стопа, участие в предстоящей игре под вопросом.
Защитник Маркус Смарт, скорее всего, не выйдет на площадку из-за спазмов в спине, защитник Бронни Джеймс отправлен в Лигу развития.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
