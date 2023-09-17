«Олимпиакос» вывел из обращения 7-й номер Вассилиса Спанулиса

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«Олимпиакос» провел эмоциональную церемонию, посвященную карьере легендарного разыгрывающего Вассилиса Спанулиса.

Поблагодарив всех, кто принимал участие в его карьере, Спанулис вместе со своей семьей вышел на площадку и наблюдал за тем, как майка с номером «7» поднималась под своды арены.

«Я никогда не забуду этот вечер. Это важнейший день в моей карьере, помимо чемпионских титулов», – обратился он к болельщикам, завершая церемонию.

В церемонии на стадионе Мира и Дружбы в этот вечер присутствовали Саша Везенков, Деян Бодирога, Никос Зисис, Ник Калатес, Софоклис Схорцианитис, Перо Антич, Димитрис Итудис и Яннис Сферопулос. Бывшие партнеры и соперники по команде, а также поклонники его карьеры и достижений, такие как звезды НБА Никола Йокич и Лука Дончич, обратились к Спанулису в формате видеообращений.

41-летний Спанулис провел большую часть своей игровой карьеры в составе «красных». В настоящее время он является главным тренером «Перистери».

Спанулис – лучший бомбардир Евролиги, трехкратный MVP «Финала четырех» и трехкратный чемпион главного клубного соревнования Европы, в том числе в составе «Олимпиакоса» в 2012 и 2013 годах.

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Drob003
Легенда европейского баскетбола.
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