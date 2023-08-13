Алперен Шенгюн: «Николе Йокичу потребовалось восемь лет, чтобы выиграть чемпионат»
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн заявил, что сосредоточен не на личных достижениях, а на успехе команды.
«Я мечтаю о чемпионском титуле с тех пор, как пришел в НБА. Думаю, что это мечта любого игрока, в том числе Николы Йокича, а ему потребовалось восемь лет, чтобы выиграть чемпионат.
Мы мечтаем о чемпионстве в «Рокетс», и надеюсь, что в следующем сезоне мы постараемся и выйдем в плей-офф», – сказал турецкий бигмен.
Такие не рождаются часто.