Алперен Шенгюн: «Николе Йокичу потребовалось восемь лет, чтобы выиграть чемпионат»

Центровой « » заявил, что сосредоточен не на личных достижениях, а на успехе команды.

«Я мечтаю о чемпионском титуле с тех пор, как пришел в . Думаю, что это мечта любого игрока, в том числе , а ему потребовалось восемь лет, чтобы выиграть чемпионат.

Мы мечтаем о чемпионстве в «Рокетс», и надеюсь, что в следующем сезоне мы постараемся и выйдем в плей-офф», – сказал турецкий бигмен.

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