Алперен Шенгюн о личной цели на сезон: «Хотелось бы стать участником Матча звезд»

Теги Хьюстон НБА Матч всех звезд НБА Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн рассказал о персональной цели, которую ставит перед сезоном-23/24.

«Конечно, как и всем остальным мне хотелось бы стать участником Матча звезд. Надеюсь, у меня получится», – заявил Шенгюн.

В минувшем сезоне 21-летний турок в 75 матчах регулярки набирал 14,8 очка, 9,0 подбора и 3,8 передачи за игру.

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1 комментарий

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Daff Rogers
Думаю чувак способен в ближайшие 2 сезона добиться статистики около 20+10+5
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+1
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