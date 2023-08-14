Алперен Шенгюн о личной цели на сезон: «Хотелось бы стать участником Матча звезд»

Центровой « » рассказал о персональной цели, которую ставит перед сезоном-23/24.

«Конечно, как и всем остальным мне хотелось бы стать участником звезд. Надеюсь, у меня получится», – заявил Шенгюн.

В минувшем сезоне 21-летний турок в 75 матчах регулярки набирал 14,8 очка, 9,0 подбора и 3,8 передачи за игру.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке