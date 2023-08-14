Алперен Шенгюн о личной цели на сезон: «Хотелось бы стать участником Матча звезд»
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн рассказал о персональной цели, которую ставит перед сезоном-23/24.
«Конечно, как и всем остальным мне хотелось бы стать участником Матча звезд. Надеюсь, у меня получится», – заявил Шенгюн.
В минувшем сезоне 21-летний турок в 75 матчах регулярки набирал 14,8 очка, 9,0 подбора и 3,8 передачи за игру.
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