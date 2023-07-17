Алперен Шенгюн вырос на 5 сантиметров за 2 года в НБА

20-летний центровой « » признался, что вырос на 5 сантиметров с момента прихода в .

«Сейчас мой рост 211 см. Говорят, что уже 213 см. Может быть, с обувью – да. Но без обуви, думаю, 211 см или около того», – поделился Шенгюн.

Рост центрового по официальным данным равен 206 см. В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 турок набирал в среднем 14,8 очка, 9 подборов и 3,9 передачи при 55,3% реализации с игры.

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