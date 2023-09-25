Уилл Клайберн о словах Атамана: «Он не имел это в виду. Трудности перевода». Тренер сказал, что «игрок пошатнул товарищество в команде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос чемпионат Турции Уилл Клайберн Баскетбол

В конце июня бывший главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман заявил: «В нашей команде было товарищество, однако все пошатнулось, когда в эту команду пришел другой сильный игрок со стороны».

Тогда Уилл Клайберн отреагировал на цитату тренера на своей странице в социальной сети: «Черт, это безумие😂😂😂».

Легкий форвард рассказал, как им удалось урегулировать назревавший конфликт.

«СМИ любят освещать плохие новости, но мы сразу же обсудили это друг с другом, и недоразумение было устранено. Он объяснил мне, что именно имел в виду, и я его полностью понял. Трудности перевода.

Эргин написал мне, как только интервью вышло в эфир, потому что ему не понравилось, как прозвучало это заявление. Уважаю его, а он уважает меня. Знаю, что он не имел это в виду», – поделился Клайберн.

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