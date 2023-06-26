Уилл Клайберн пожет покинуть «Анадолу Эфес». Несколько клубов «следят за ситуацией»

Будущее легкого форварда в « » остается под вопросом.

По информации журналиста Маттео Андреани, несмотря на оставшийся год по контракту, Клайберн может сменить команду уже этим летом.

Андреани передает, что несколько клубов «следят за ситуацией» вокруг игрока.

Прошлым летом Клайберн присоединился к «Эфесу» после 5 сезонов в ЦСКА.

Он набирал в среднем 14,5 очка и 5,9 подбора за игру в минувшем чемпионате Турции.

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