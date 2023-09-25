Президент «Црвены Звезды» Чович: «Наша цель в новом сезоне – «Финал четырех» Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович рассказал об амбициозных целях команды на предстоящий сезон.

«Что для нас важно и где мы постараемся сделать большой шаг вперед, так это Евролига. Наша цель – «Финал четырех», – сказал Чович.

«Црвена Звезда» уже продала более 12 тысяч абонементов, побив рекорд клуба. 

«Около 12 500 абонементов продано, осталось около 500-600 абонементов. Так что болельщикам следует поторопиться», – добавил Чович.

«Црвена Звезда» летом совершила несколько значительных приобретений, пополнив свои ряды такими игроками, как Милош Теодосич, Яго дос Сантос, Шабазз Напьер, Адам Ханга, Рокас Гидрайтис, Деян Давидовац, Неманя Бьелица, Марко Симонович, Джоэл Боломбой и Майк Тоби.

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