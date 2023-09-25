Главный тренер «Индианы» рассказал о важности для команды разыгрывающего .

«Если бы Тайриз не вылетел на 12-13 матчей в январе... Мы шли с показателем 23-18, когда он получил травму, после чего пропустил большую часть месяца. Без него у нас вышло 1-9. Это многое говорит о его важности для «Пэйсерс».

Халибертон позволяет товарищам по команде достигать высокого уровня. Это всегда было одной из ключевых характеристик, отличающих серьезных игроков. Халибертон – особенный», – заявил Карлайл.

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