Рик Карлайл: «Халибертон позволяет товарищам по команде достигать высокого уровня»
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл рассказал о важности для команды разыгрывающего Тайриза Халибертона.
«Если бы Тайриз не вылетел на 12-13 матчей в январе... Мы шли с показателем 23-18, когда он получил травму, после чего пропустил большую часть месяца. Без него у нас вышло 1-9. Это многое говорит о его важности для «Пэйсерс».
Халибертон позволяет товарищам по команде достигать высокого уровня. Это всегда было одной из ключевых характеристик, отличающих серьезных игроков. Халибертон – особенный», – заявил Карлайл.
Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема
Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию
Комментарии