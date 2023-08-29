Американский спринтер удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Разыгрывающий сборной США и «Индианы» после победного матча с Грецией на ЧМ-2023 по просьбе журналистов прокомментировал слова Лайлса.

«Я и правда не очень понимаю смысла всего этого, потому что НБА – лучшая лига в мире.

Пожалуй, это был не самый умный ответ с его стороны. Давайте просто забудем об этом», – заявил Халибертон с улыбкой.

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