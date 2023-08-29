Тайриз Халибертон отреагировал на слова спринтера Ноа Лайлса. Тот считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира»
Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.
«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?
Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.
Разыгрывающий сборной США и «Индианы» Тайриз Халибертон после победного матча с Грецией на ЧМ-2023 по просьбе журналистов прокомментировал слова Лайлса.
«Я и правда не очень понимаю смысла всего этого, потому что НБА – лучшая лига в мире.
Пожалуй, это был не самый умный ответ с его стороны. Давайте просто забудем об этом», – заявил Халибертон с улыбкой.
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Вот именно, твой ответ глупый-))
Хоть Raptors и базируются в Торонто…
Да, там собраны сильнейшие игроки в баскетбол.
Но я что-то не слышал, чтобы команды, выигравшие футбольную ЛЧ, называли себя «чемпионами мира» )
де-факто - чемпион нба это чемпион мира (объяснять не вижу смысла, пусть так)
де-юре - нет.