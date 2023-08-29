Тайриз Халибертон отреагировал на слова спринтера Ноа Лайлса. Тот считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира»

Теги Индиана сборная США НБА Ноа Лайлс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Баскетбол

Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Разыгрывающий сборной США и «Индианы» Тайриз Халибертон после победного матча с Грецией на ЧМ-2023 по просьбе журналистов прокомментировал слова Лайлса.

«Я и правда не очень понимаю смысла всего этого, потому что НБА – лучшая лига в мире.

Пожалуй, это был не самый умный ответ с его стороны. Давайте просто забудем об этом», – заявил Халибертон с улыбкой.

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17 комментариев

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Тимур Незаметдинов
Стучи мячом
+17
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xamer 9
Тайриз ведь может на самом деле уже в этом году стать чемпионом мира, но никогда не стать чемпионом НБА. Лучше бы согласился с Лайлсом)
+14
-2
+12
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dev0
Братишки живут в пузыре
+5
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Никола Тесла
Мда, игроки еще и спорят. Тяжелый случай.
+2
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Вадим Сидоров
"Пожалуй, это был не самый умный ответ с его стороны. Давайте просто забудем об этом», – заявил Халибертон с улыбкой"
Вот именно, твой ответ глупый-))
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Мага2101
Ответ Sonder
при чем тут ногомяч вообще? ни одна баскетбольная команда остального мира даже рядом не встанет с НБА. Трешка ближе, матч на 20% короче, скамеечники Лиги уезжают звездами в Европу, а звезды Европы рвутся за любые деньги в НБА. Разница между Мансити и Реалом минимальна, разница между Денвером и Барселоной - пропасть. Вы можете Ол Стар в Европе собрать, и 30-я команда Лиги +25 им привезет
и ни слова про сугубо НБАшное судейство которое позволяет большинству распиаренных игроков делать 4 шаговые стэпбэки. И ни слова про отсутсвие зонной защиты. Если условный Сакраменто закинуть сейчас в Евролигу где играют в реальный баскетбол а не то во что играют в НБА, далеко не факт что они там будут доминировать
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Forza Ferrari 2007!
Учитывая значение буквы N в аббревиатуре NBA, можно согласиться с Лайлсом…
Хоть Raptors и базируются в Торонто…
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Кирилл
Так Халибертон в своем же комментарии и подтверждает то, о чем говорит Лайлс: НБА - это «лучшая ЛИГА мира», а не чемпионат мира )

Да, там собраны сильнейшие игроки в баскетбол.
Но я что-то не слышал, чтобы команды, выигравшие футбольную ЛЧ, называли себя «чемпионами мира» )
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Вадим Сидоров
Чемпионат мира - это соревнование стран между собой!
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rembrandao
АПЛ - лучшая футбольная лига. Но что-то английские команды далеко не всегда выигрывают лигу чемпионов и не называют себя чемпионами мира.
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quaterbackathome
кажется есть проблемы у сообщества баскетболистов с пониманием де-юре и де-факто.

де-факто - чемпион нба это чемпион мира (объяснять не вижу смысла, пусть так)
де-юре - нет.
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Мага2101
Ответ Sonder
нулевой аргумент про судейство, про зонную защиту тем более - как это связано с уровнем команд?
если всё что я написал выше нулевые аргументы, то с тобой не о чем дискутировать
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Starkom
Ответ Мага2101
и ни слова про сугубо НБАшное судейство которое позволяет большинству распиаренных игроков делать 4 шаговые стэпбэки. И ни слова про отсутсвие зонной защиты. Если условный Сакраменто закинуть сейчас в Евролигу где играют в реальный баскетбол а не то во что играют в НБА, далеко не факт что они там будут доминировать
Зонная защита в НБА разрешена уже более 20 лет. И многие команды периодически её играют.
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