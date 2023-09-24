Рик Карлайл о подписании Топпина: «Мы получили одного из лучших игроков в мире по игре при переходе из обороны в атаку»

Главный тренер «Индианы» объяснил, почему команда выменяла тяжелого форварда у «Нью-Йорка».

NBA.com: покинул чемпионов в «Денвере», чтобы подписать контракт с вашей командой. Халибертон остался, подписав пятилетний контракт на 206 миллионов долларов. Вам нравятся два ваших выбора из первого раунда – форварды и Бен Шеппард – поверх Беннедикта Матурина и Эндрю Нембарда прошлом году. Все признаки указывают на успех?

Карлайл: Последние два года наш выбор на драфте был просто потрясающим. Оби Топпин получит свою возможность, и это позволит нам иметь одного из лучших «транзишн» игроков в мире – в команде, которая в прошлом году лидировала в лиге по количеству очков в быстрых отрывах [18,1 за игру].

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