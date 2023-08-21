Билл Симмонс: «Сборной США надо признать, что Халибертон и Ривз – два лучших игрока команды. Они должны быть на паркете, даже если будут задеты чьи-то чувства»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что Тайриз Халибертон («Индиана») и Остин Ривз («Лейкерс») являются лучшими игроками сборной США, и что команде нужно это осознать.
«Главная задача сборной США на турнире – признать, что Халибертон и Ривз – два лучших игрока в команде. Они должны быть на паркете в любой сложной ситуации, даже если будут задеты чьи-то чувства», – написал Симмонс на своей странице в соцсети.
Ранее эксперт раскритиковал «Сан-Антонио», что техасская команда не стала предлагать Ривзу максимальный контракт.
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