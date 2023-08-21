Билл Симмонс: «Сборной США надо признать, что Халибертон и Ривз – два лучших игрока команды. Они должны быть на паркете, даже если будут задеты чьи-то чувства»

Теги Индиана Лейкерс сборная США НБА Билл Симмонс Тайриз Халибертон Остин Ривз Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что Тайриз ХалибертонИндиана») и Остин РивзЛейкерс») являются лучшими игроками сборной США, и что команде нужно это осознать.

«Главная задача сборной США на турнире – признать, что Халибертон и Ривз – два лучших игрока в команде. Они должны быть на паркете в любой сложной ситуации, даже если будут задеты чьи-то чувства», – написал Симмонс на своей странице в соцсети.

Ранее эксперт раскритиковал «Сан-Антонио», что техасская команда не стала предлагать Ривзу максимальный контракт.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frenemy
Ещё пару недель и он Ривза усыновит
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jedef
по просмотренным матчам, если и выделять двух лучших, то это не Ривз и Тайриз, а Брансон и Эдвардс всё-таки. А так, да, именно эта четвёрка плюс JJJ - это стартовая и закрывающая пятёрка, однозначно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AEZAKMI228
у симмонса прогрессирует зеленый вирус или что вообще. брансон в сборной в разы лучше смотрится чем тайриз. брансон и эдвардс лучшие
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banderos
Брансон и Эдвардс. Тут даже думать нечего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dev0
Эээ, спасибо за мнение)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Насмешил, Халибертон лучший))) По Ривзу ещё можно согласиться, но на первых ролях Брансон и Эдвардс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двестик Двестик
Ответ frenemy
Ещё пару недель и он Ривза усыновит
А к началу сезона начнет за ЛАЛ топить -)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий