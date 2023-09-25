Сборная России в феврале может провести товарищеские матчи с иностранными клубами

Сборная России в феврале 2024 года может провести товарищеские матчи с иностранными клубами.

Об этом рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

«Может быть, в февральское окно мы проведем товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа по поиску соперников идет. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу», – заявил Кириленко.

В феврале этого года российская сборная провела два товарищеских матча в Сербии с местными командами «Мега» (85:74) и ФМП (85:75).

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