Настенное изображение Энтони Эдвардса появилось в его родном городе. Защитник участвовал в церемонии открытия
Настенное изображение атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса появилось в Атланте, штат Джорджия.
Эдвардс родился и вырос в Атланте. На фреске также изображены его бабушка и мама, сыгравшие большую роль на его жизненном пути.
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