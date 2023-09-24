Настенное изображение Энтони Эдвардса появилось в его родном городе. Защитник участвовал в церемонии открытия

Теги светская хроника Миннесота НБА видео Энтони Эдвардс Баскетбол

Настенное изображение атакующего защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса появилось в Атланте, штат Джорджия.

Эдвардс родился и вырос в Атланте. На фреске также изображены его бабушка и мама, сыгравшие большую роль на его жизненном пути.

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1 комментарий

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Lumex
Заслужил наверное, столько достижений: участник плей-офф НБА, чемпи..., меда..., участник недавнего чемпионата Мира.
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