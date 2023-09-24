Настенное изображение атакующего защитника «Миннесоты» появилось в Атланте, штат Джорджия.

Эдвардс родился и вырос в Атланте. На фреске также изображены его бабушка и мама, сыгравшие большую роль на его жизненном пути.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США