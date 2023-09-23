Владислав Емченко: «Сыграть против команды, которая выступает в Евролиге – это кайф»

Теги Локомотив-Кубань Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Единая лига ВТБ Джонатан Мотли Владислав Емченко Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился впечатлениями от полуфинального матча Суперкубка Лиги ВТБ против «Фенербахче» (105:89).

– Очень неудачная получилась первая четверть у «Локо», но потом игра наладилась, и команда довела матч до победы. За счет чего?

– Может быть, волнение какое-то сказалось у некоторых ребят. Это гиперответственность, хотелось показать что-то особенное против команды, которая успешно выступает в Евролиге. Но после первой 10-минутки нервы успокоились, мы вошли в игровой ритм и уже делали на паркете то, что умеем.

– Как прошла встреча с экс-центровым «Локо» Джонатаном Мотли?

– Во-первых, я просто рад был его видеть. До турнира мы переписывались, он звал на ужин, говорил, что здорово было бы увидеться, пообщаться. Но здесь, в Москве – не позвонил. Я ему сегодня напомнил, и вот интересно, захочет ли теперь после такого итога матча встречаться (смеется). А вообще, конечно, здорово было сыграть против него, против Ника Калатеса. Я хорошо помню Ника, когда он играл за «Локо», я тогда на матчи ходил еще совсем пацаном. Вообще – это кайф, сыграть против команды, которая выступает в Евролиге.

– Чувствовалось что соперник – топ-клуб одного из сильнейших клубных чемпионов Европы?

– Конечно! Там ведь собраны высококлассные игроки, каждый индивидуально очень силен, и мы это понимали. Но и мы хорошо сыграли сегодня, самое главное – командно. Выполняли задачи тренера, за счет чего и победили.

– Матч изобиловал эмоциональными моментами. Как удавалось сохранять самообладание?

–  Мы сами понимали, да и тренерский штаб говорил, чтобы мы не поддавались на эмоции, оставались в фокусе и действовали по плану. В итоге, никто из нас в этот балаган не вовлекся, и может быть, отчасти за счет этого и одержали победу.

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