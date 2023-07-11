Милош Теодосич официально стал игроком «Црвены Звезды»

« » официально объявила о подписании однолетнего контракта с разыгрывающим (36 лет, 196 см).

Сербский плеймейкер является чемпионом Евролиги в составе ЦСКА (2016), обладателем награды MVP Евролиги (2010) и победителем Еврокубка в составе «Виртуса» (2022).

Последние три сезона Теодосич провел в составе болонского « ». В чемпионате Италии-22/23 бывший игрок ЦСКА набирал в среднем 9,0 очка и 4,9 передачи за матч.

«Невозможно, даже подписав Тимофея Мозгова в cуперлигу, сразу привлечь миллионную аудиторию». «Руна» – в Лиге ВТБ