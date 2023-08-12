Небойша Чович: «Црвена Звезда» попытается выйти в «Финал четырех» Евролиги и выиграть все трофеи»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Сербии Адриатическая лига Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович рассказал о целях, которые будут ставиться перед командой в новом сезоне.

«Мы собрали сильную команду и изучаем варианты дальнейшего усиления. У нас опытный тренер и сильный штаб.

«Црвена Звезда» попытается выйти в «Финал четырех» Евролиги и выиграть все другие трофеи, а также, конечно, саму Евролигу», – заявил Чович.

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