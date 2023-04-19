ACB. «Реал» – «Жирона», «Гранада» встретится с «Барселоной» и другие матчи
В среду, 19 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.
«Реал» примет «Жирону», «Гранада» дома встретится с «Барселоной».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 апреля, 20.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.00, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 19 апреля, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Баскония – 22-5, Реал – 21-6, Барселона – 22-5, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 18-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 14-13, Бреоган – 13-14, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-15, Мурсия – 11-16, Сарагоса – 10-17, Жирона – 9-18, Гранада – 8-19, Манреса – 8-19, Бетис – 6-21, Фуэнлабрада – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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