ACB. «Реал» – «Жирона», «Гранада» встретится с «Барселоной» и другие матчи

В среду, 19 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

« » примет «Жирону», «Гранада» дома встретится с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Валенсия Дата проведения 19 апреля, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Гранада – Барселона Дата проведения 19 апреля, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Положение команд: – 22-5, Реал – 21-6, – 22-5, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 18-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-11, – 14-13, Бреоган – 13-14, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-15, Мурсия – 11-16, Сарагоса – 10-17, – 9-18, Гранада – 8-19, Манреса – 8-19, Бетис – 6-21, Фуэнлабрада – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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