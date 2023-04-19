ACB. «Реал» – «Жирона», «Гранада» встретится с «Барселоной» и другие матчи

Теги результаты Баскония Барселона Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Мурсия Обрадойро Баскетбол

В среду, 19 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся четыре матча.

«Реал» примет «Жирону», «Гранада» дома встретится с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Баскония – Обрадойро
Дата проведения
19 апреля, 20.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Реал – Жирона
Дата проведения
19 апреля, 21.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Мурсия – Валенсия
Дата проведения
19 апреля, 21.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Гранада – Барселона
Дата проведения
19 апреля, 22.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Положение команд: Баскония – 22-5, Реал – 21-6, Барселона – 22-5, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 18-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 14-13, Бреоган – 13-14, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-15, Мурсия – 11-16, Сарагоса – 10-17, Жирона – 9-18, Гранада – 8-19,  Манреса – 8-19, Бетис – 6-21, Фуэнлабрада – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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