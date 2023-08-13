Костас Слукас – болельщикам «Панатинаикоса»: «Благодарю за теплый прием, доверие и энтузиазм»

Разыгрывающий Костас Слукас опубликовал свой первый пост после перехода из «Олимпиакоса» в « ». 33-летний игрок обратился к болельщикам «Пао» и поблагодарил их за поддержку.

«Уважение, мотивация и упорный труд. Так я вырос, и так я подхожу к каждому решению и шагу в своей жизни. Я благодарю людей и друзей «Панатинаикоса» за теплый прием, доверие и энтузиазм. Мне не терпится отплатить им», — написал Слукас в соцсети.

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