Костас Слукас – болельщикам «Панатинаикоса»: «Благодарю за теплый прием, доверие и энтузиазм»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Разыгрывающий Костас Слукас опубликовал свой первый пост после перехода из «Олимпиакоса» в «Панатинаикос». 33-летний игрок обратился к болельщикам «Пао» и поблагодарил их за поддержку.

«Уважение, мотивация и упорный труд. Так я вырос, и так я подхожу к каждому решению и шагу в своей жизни. Я благодарю людей и друзей  «Панатинаикоса» за теплый прием, доверие и энтузиазм. Мне не терпится отплатить им», — написал Слукас в соцсети.

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1 комментарий

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Сибирский литовец
Болельщики Оли : давай Костас , не посрами там наших
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