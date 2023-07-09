«Никогда не поворачивайтесь спиной к семье... Даже когда они это делают сами». Шакил Маккиссик оставил сообщение в соцсети после перехода Слукаса в «Пао»

Легкий форвард « » Шакил Маккиссик в своей соцсети намекнул, вероятно, на переход разыгрывающего в « ».

«Никогда не поворачивайтесь спиной к семье... Даже когда они это делают сами... 🥷🏾», – написал Маккиссик.

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