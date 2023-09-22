Андрей Кириленко стал гостем подкаста Антона Понкрашова

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 .

Баскетболисты обсудили карьеру Кириленко за океаном, матчи против Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Леброна Джеймса и других звезд .

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У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

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