Андрей Кириленко стал гостем подкаста Антона Понкрашова

Теги Антон Понкрашов НБА видео Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент РФБ и бывший игрок НБА Андрей Кириленко стал гостем подкаста своего партнера по чемпионской сборной-2007 Антона Понкрашова.

Баскетболисты обсудили карьеру Кириленко за океаном, матчи против Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Леброна Джеймса и других звезд Лиги.

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